Столтенберг відповів, чи можливе членство України в НАТО

Членство України в НАТО залежатиме виключно від України та 30 членів Альянсу.

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу в Брюсселі після закінчення засідання Комісії Україна-НАТО, ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес, і Росія не має ніякого права вето в цьому питанні.

"Це суверенне право нації – звертатися за членством. Союзники зрештою вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи зможе Україна вступити в НАТО, не контролюючи своєї території.

Столтенберг підкреслив, що Росія зараз намагається вводити сфери впливу і вирішувати, що можуть робити її сусіди.

"Ми вважаємо, що Україна повинна сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, чи виконані стандарти. Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, це єдиний шлях, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції. І ми відхиляємо ту ідею, що Росія заявляє про право вето на суверенне право держав вирішувати, який саме захист вони вибирають", – додав генсек НАТО.

Зі свого боку Кулеба зазначив, що для України вступ до НАТО – це лише питання часу.

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