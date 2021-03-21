"Слуги" ініціювали позачергове засідання Ради із силовиками через погроми на Банковій

Низка народних депутатів ініціювала проведення позачергового засідання парламенту, щоб дати оцінку акції в підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня і її наслідків.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram. У Верховній Раді він є заступником голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Ініціюємо разом із колегами проведення позачергового засідання ВР для ухвалення постанови про надання оцінки тих подій, які відбулися під Офісом президента", – написав він.

Нардеп підкреслив, що на цьому засіданні необхідно також заслухати правоохоронні органи щодо вищевказаного питання.

"Всі громадяни країни повинні знати прізвище організатора вчорашніх провокацій на Банковій", – заявив Качура.

Зазначимо: у пресслужбі президента заявили, що пошкодження будівлі ОП, яких було завдано під час недільних заворушень, оцінюються приблизно в 2 млн гривень. Наступного дня після акції, 21 березня, прохід до ОП перекрили правоохоронці. Журналісти OBOZREVATEL побували на Банковій і показали, як виглядав головний Офіс глави держави.

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