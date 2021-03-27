Семенченка у Криму судили за подвійне вбивство, – генерал поліції

Колишнього народного депутата Семена Семенченка в 1996 році в Севастополі затримали за підозрою в скоєнні подвійного вбивства. Пізніше його звільнили з під варти.

Про це Страна.ua розповів колишній перший заступник глави Нацполіціі, генерал В'ячеслав Аброськін.

"Будучи ще старшим лейтенантом міліції в Севастополі, особисто брав участь у затриманні Семена Семенченко (тоді він носив ім'я Костянтин Гришин і працював офіціантом в барі) за підозрою в подвійному вбивстві в 1996 році", – розповів Аброськін.

Але потім його звільнили з під варти за рішенням суду у зв'язку з тим, що він безпосередньо не вбивав, а лише брав участь. Гришин сам зізнався, що допомагав в'язати людей. Після звільнення він виїхав до Росії. У 1999-2000 роках Україна спробувала домогтися екстрадиції Гришина, але їй російська сторона відмовила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва 26 березня заарештував Семенченко без права на заставу у справі про створення незаконного збройного формування.