Рудик закликала Шмигаля та Хомчака відзвітувати у Раді та запропонувала план боротьби з COVID-19

У партії "Голос" закликали провести позачергове закрите засідання Верховної Ради та заслухати на ньому доповідь прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про виклики, пов'язані із пандемією СOVID-19, та головнокомандувача Збройними Силами України Руслана Хомчака про загострення на Донбасі.

Про це йдеться у заяві лідерка політсили, народної депутатки Кіри Рудик, опублікованій на сайті пресслужби партії. Вона нагадала, що пандемія коронавірусу – це ще одна війна, яка стала небезпечним випробуванням, як і війна на сході, і яку Україна програє.

Останні рішення РНБО, що мають покращити організацію вакцинації, за її словами, не містять реальних критеріїв ефективності цього плану.

"Провал боротьби з пандемією разом з загостренням на сході – загроза життю та безпеці кожного українця та потенційна хвиля економічного падіння. Кабінет міністрів України вже рік неспроможний організувати боротьбу з коронавірусом та підтримати економіку, а щодо війни на сході – ми не знаємо реальної ситуації та готовності нашої країни до протидії агресору", – наголосила нардепка та закликала парламентвзяти на себе відповідальність за майбутнє країни, за життя та здоров'я співгромадян.

За її словами, для того, щоб боротися із викликами Україні потрібні: план боротьби з COVID-19 (організація масового тестування, економічна підтримка громадян, закупівля вакцини і організація масового вакцинування), план розвитку економіки. Крім того, за її словами, Україна має бути готовою до безпекових викликів.

"Ми вже звернулися з низкою депутатських запитів до МОЗ, Генерального штабу Збройних Сил України та Кабінету міністрів, ми вимагаємо прозорості та підзвітності їхньої діяльності", – сказано у повідомленні.

На засіданні у "Голосі" вимагають:

1) заслухати детальну доповідь Хомчака в режимі закритого засідання щодо загострення на сході. У рамках повноважень Верховної Ради вжити невідкладних заходів з підтримки боєздатності Збройних Сил.

2) Заслухати доповідь Шмигаля про:

завантаженість лікарняних місць в кожному регіоні України, забезпечення лікарень необхідним обладнанням, киснем, іншими лікувальними засобами;

план створення нових лікарняних місць, закупівлі обладнання та забезпечення тестування;

заходи подолання критичної нестачі лікарів та медичного персоналу для роботи з хворими на COVID-19;

план дій уряду щодо подолання катастрофічної ситуації з закупівлею вакцин та проведенням масової вакцинації;

план підтримки бізнесу та збереження робочих місць, щоб подолати загрозу бідності та економічного занепаду ;

причини провалу своєчасного інформування громадян щодо введення карантинних обмежень.

3) Розробити та ухвалити із залученням всіх фракцій та депутатських груп, що підтримують конструктивну роботу:

звернення до РНБО та Кабміну з вимогою вжити невідкладних заходів з організації адекватної роботи із закупівлі вакцини, інформування населення щодо необхідності вакцинації, організації вакцинації з визначенням конкретних строків та відповідальних за виконання;

доручення Кабміну розробити та впровадити програму захисту робочих місць українців , підтримки малого та середнього бізнесу, а також розробки механізмів стимулювання економічного зростання;

пакет законопроектів щодо підтримки підприємців та збереження робочих місць під час пандемії – підприємці, діяльність яких обмежена через COVID-19, мають отримувати від держави підтримку, а не потерпати від перевірок податкової та інших регулюючих органів;

пакет законопроектів щодо підтримки лікарів та медичних працівників – планом "Голосу" передбачено підвищення доплат для медичних працівників, що контактують з хворими на коронавірус.

"Ми закликаємо усіх колег у Верховній Раді підтримати наш план дій та змусити уряд нарешті працювати ефективно. Тільки конструктивна та рішуча позиція Верховної Ради може зараз допомогти Україні подолати цю кризу", – наголосила Рудик.