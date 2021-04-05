Рудик призвала Шмыгаля и Хомчака отчитаться в Раде и предложила план борьбы с COVID-19

В партии "Голос" призвали провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады и заслушать на нем доклад премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о вызовах, связанных с пандемией СOVID-19 и главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака об обострении на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении лидера политсилы, народного депутата Киры Рудик, опубликованном на сайте пресс-службы партии. Она напомнила, что пандемия коронавируса – это еще одна война, которая стала опасным испытанием, как и война на востоке, и которую Украина проигрывает.

Последние решения СНБО, которые должны улучшить организацию вакцинации, по ее словам, не содержат реальных критериев эффективности этого плана.

"Провал борьбы с пандемией вместе с обострением на востоке – угроза жизни и безопасности каждого украинца и потенциальная волна экономического падения. Кабинет министров Украины уже год не способен организовать борьбу с коронавирусом и поддержать экономику, а относительно войны на востоке – мы не знаем реальной ситуации и готовности нашей страны к противодействию агрессору", – подчеркнула нардеп и призвала парламент взять на себя ответственность за будущее страны, за жизнь и здоровье граждан.

По ее словам, для того, чтобы бороться с вызовами Украине нужны: план борьбы с COVID-19 (организация массового тестирования, экономическая поддержка граждан, закупка вакцины и организация массовой вакцинации), план развития экономики. Кроме того, по ее словам, Украина должна быть готова к безопасностным вызовам.

"Мы уже обратились с рядом депутатских запросов к Минздраву, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Кабинету министров, мы требуем прозрачности и подотчетности их деятельности", – сказано в сообщении.

На заседании в "Голосе" требуют:

1) заслушать подробный доклад Хомчака в режиме закрытого заседания относительно обострения на востоке. В рамках полномочий Верховной Рады принять безотлагательные меры по поддержке боеспособности Вооруженных Сил.

2) Заслушать доклад Шмыгаля про:

загруженность больничных мест в каждом регионе Украины, обеспечение больниц необходимым оборудованием, кислородом, другими лечебными средствами;

план создания новых больничных мест, закупки оборудования и обеспечения тестирования;

меры преодоления критической нехватки врачей и медицинского персонала для работы с больными COVID-19;

план действий правительства по преодолению катастрофической ситуации с закупкой вакцин и проведением массовой вакцинации;

план поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест, чтобы преодолеть угрозу бедности и экономического упадка;

причины провала своевременного информирования граждан о введении карантина.

3) Разработать и принять с привлечением всех фракций и депутатских групп, поддерживающих конструктивную работу:

обращение к СНБО и Кабмину с требованием принять безотлагательные меры по организации адекватной работы по закупке вакцины, информированию населения о необходимости вакцинации, организации вакцинации с определением конкретных сроков и ответственных за выполнение;

поручение Кабмину разработать и внедрить программу защиты рабочих мест украинцев, поддержки малого и среднего бизнеса, а также разработки механизмов стимулирования экономического роста;

пакет законопроектов по поддержке предпринимателей и сохранения рабочих мест во время пандемии – предприниматели, деятельность которых ограничена из-за COVID-19, должны получать от государства поддержку, а не страдать от проверок налоговой и других регулирующих органов;

пакет законопроектов по поддержке врачей и медицинских работников – планом "Голоса" предусмотрено повышение доплат для медицинских работников, контактирующих с больными коронавирусом.

"Мы призываем всех коллег в Верховной Раде поддержать наш план действий и заставить правительство наконец работать эффективно. Только конструктивная и решительная позиция Верховной Рады может сейчас помочь Украине преодолеть этот кризис", – подчеркнула Рудик.