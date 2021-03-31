Росія офіційно відмовилася від припинення вогню на Донбасі – ТКГ

Делегація України в Тристоронній контактній групі запропонувала з 00:00 1 квітня забезпечити дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі. Ініціатива не знайшла підтримки з боку російської делегації.

Нові переговори у форматі загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій відбулися в середу, 31 березня. Про їхні результати поінформувала пресслужба української делегації в Telegram.

Засідання почалося з пропозиції першого президента країни, глави делегації України в ТКГ Леоніда Кравчука щодо режиму припинення вогню.

У СММ ОБСЄ підтримали це, запропонувавши ухвалити відповідну спільну погоджену заяву сторін.

"Так, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

На жаль, ні пропозиція Кравчука, ні представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації", – зазначено в повідомленні.

Пресслужба вказала, що ще день тому лідери ФРН та Франції підкреслювали необхідність дотримуватися режиму "тиші" на Донбасі. Пояснимо, що йдеться про розмову 30 березня лідерів Німеччини, Франції, а також Кремля – Ангели Меркель, Еммануеля Макрона, Володимира Путіна, в якій вони, зокрема, обговорили ситуацію на сході України.

Також представники української делегації нагадали свою позицію (далі цитуємо):

вважаємо критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням;

просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконано головну, базову умову – досягнуто повного і всеосяжного припинення вогню.

повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого було декларовано також лідерами Н4 та представниками ОБСЄ, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань.

Наступне загальне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.

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Як писав OBOZREVATEL:

26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил російські терористи влаштували мінометний обстріл у районі селища Шуми. Як наслідок, загинуло четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.

Після цього відбулася екстрена нарада української делегації в ТКГ, за підсумками якої вона закликала ОБСЄ провести засідання підгрупи з безпеки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство воїнів ЗСУ на Донбасі. Він відправив туди начальника Генштабу ЗСУ та пообіцяв розмову з Путіним.