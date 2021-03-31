Россия официально отказалась от прекращения огня на Донбассе – ТКГ

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе предложила с 00:00 1 апреля обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе. Инициатива не нашла поддержки со стороны российской делегации.

Новые переговоры в формате общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций состоялись в среду, 31 марта. Об их результатах проинформировала пресс-служба украинской делегации в Telegram.

Заседание началось с предложения первого президента страны, главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука по режиму прекращения огня.

В СММ ОБСЕ поддержали это, предложив принять соответствующее совместное согласованное заявление сторон.

"Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

К сожалению, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации", – сказано в сообщении.

Пресс-служба указала, что еще день назад лидеры ФРГ и Франции подчеркивали необходимость соблюдать режим "тишины" в Донбассе. Поясним, что речь идет о разговоре 30 марта лидеров Германии, Франции, а также Кремля – Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Путина, в которой они, в частности, обсудили ситуацию на востоке Украины.

Также представители украинской делегации напомнили свою позицию (далее цитируем):

считаем критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением;

продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие – достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня.

возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована также лидерами Н4 и представителями ОБСЕ, является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам.

Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

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Как писал OBOZREVATEL:

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После этого состоялось экстренное совещание украинской делегации в ТКГ, по итогам которой она призвала ОБСЕ провести заседание подгруппы по безопасности.

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