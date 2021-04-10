Росія може реалізувати план нападу на Україну за добу, – генерал ЗСУ

Якщо Росія зважиться напасти на Україну, то реалізація такого плану займе від однієї доби до тижнів.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив герой України, генерал-лейтенант Збройних сил України і керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський. Він уточнив, що, незважаючи на підтримку заходу і міць ЗСУ, виключати таку ймовірність не можна.

"Це (загроза вторгнення Росії – прим. ред.) має бути для нас єдиним і головним фактором під час ухвалення будь-яких рішень в міжнародній та військовій сферах. За нинішніх логістичних і транспортних можливостях, у разі ухвалення рішення про напад – реалізація плану займе від однієї доби до тижнів. І якщо в якійсь сфері національної безпеки у нас буде прогалина, ліквідувати її за тижні буде неможливо", – сказав Забродський.

Також він не згоден з думкою віцепрем'єра Олексія Резнікова про те, що в разі захоплення Росією нових територій, вона не зможе утримати їх.

"З військової точки зору, під час планування наступальних операцій такого рівня і масштабу, є окремий пункт – як надалі встановити контроль над територією, як її утримувати, підтримувати окупаційний режим, боротися з опором. Я впевнений, що в російському Генштабі все це не обійшли. Чого-чого, а людських ресурсів у Росії вистачить!" – пояснив Забродський.

Генерал-лейтенант ЗСУ додав, що Москва може також знайти в Україні осіб, які зацікавлені в окупації нових територій.

Повний текст інтерв'ю з Забродським – читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Резніков заявив, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну малоймовірна, тому що їй буде складно утримувати зайняті території.

Також віцепрем'єр наголосив, що українська армія наразі набагато сильніша, ніж до 2014 року, а українці більш здатні відстояти свою землю.