Резников оценил угрозу полномасштабного вторжения России в Украину

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину сейчас маловероятна. Но даже если такое произойдет, народ сможет отстоять свою землю и свободу.

Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он отметил, что на глобальное обострение оккупанты не решатся из-за экономических проблем и из-за мощи Вооруженных сил Украины.

"Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, и украинская армия у нас на сегодня – это небо и земля с той, что была до 2014 года. Это возрожденная практически с нуля обновленная армия, с очень серьезным идеологически-патриотическим настроением", – подчеркнул вице-премьер.

Он акцентировал внимание на том, что войну на Донбассе с 2014 года прошли порядка 500 тысяч украинцев, которые теперь имеют реальный боевой опыт.

"Они знают, как пахнет порох, что такое кровь и потеря товарища на поле боя. Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально – 250 тысяч состав ВСУ и еще 50 тысяч бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах", – отметил Резников.

Он добавил, что в России, где население составляет более 100 млн, численность армии равна 1,5 млн человек. Однако из-за того, что территория страны-агрессора огромна, ее власть не сможет перебросить все силы на границы с Украиной для масштабной войны здесь.

"Даже представим, если они пойдут на открытое вторжение – что получат? Украинскую нацию, которая готова тотально защищать свою землю. Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше?" – задался вопросом представитель украинского правительства.

"Какими военными контингентами удерживать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захараченко и Ко местные бригады – будет уже невозможно. Этот потенциал использован", – резюмировал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, чиновник также заявил, что Россия стремится добиться развала Украины как государства и ее дальнейшего поглощения. Первая цель агрессора на этом пути – федерализация нашей страны.