Забродский: в войне с Россией Украина должна рассчитывать сама на себя. Интервью

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Расследования
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Забродский: в войне с Россией Украина должна рассчитывать сама на себя

Нынешняя эскалация на Донбассе, которую устроила Россия, является самой масштабной за последние годы. Угроза нового вторжения в Украину по-прежнему сохраняется, ведь у РФ количественный фактор военного превосходства.

Несмотря на то, что многие страны Запада выразили поддержку Киеву и осудили агрессивные маневры Кремля, украинцам следует в первую очередь рассчитывать на собственные Вооруженные силы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский.

Путин снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. Думаете, нападет?

– Это далеко не новый оперативно-стратегический маневр России, но он действительно самый масштабный за последние годы. Это факт.

Однако между поддержкой сепаратистов, аннексией Крыма и широкомасштабной агрессией все же есть очень существенная разница.

Развернуть полномасштабную войну против Украины – это уже решение другого плана. Я уверен, что в определенных кругах оно до сих пор рассматривается, но это не значит, что каждая группировка или каждое передвижение войск вдоль нашей границы должно вести именно к вторжению.

Война против Украины прежде всего гибридная. Это огромное военное искусство – одним маневром или передвижением войск в сочетании с определенными заявлениями и дипломатическими или информационными шагами и влиянием добиться своего.

То, что накопление войск вдоль наших границ является эффективным инструментом давления – тоже не сомневаюсь. Это было и перед первым Минском, и перед вторым, и во время работы ТКГ – и вообще продолжается последние семь лет.

Кроме этого, Россия целенаправленно пытается склонить и Украину, и партнеров к принятию или отказу от определенных решений. В то же время желает продемонстрировать успешную "большую" политику собственным гражданам, так сказать – для "внутреннего" потребления.

– Чего же она хочет сейчас?

– Укрепить свои позиции в "минском формате" и определиться относительно переговоров в "нормандском".

Тем, кто по ту сторону столкновения (на оккупированном Донбассе. – Ред.), показать решительные шаги, а собственному населению – продемонстрировать себя как влиятельного игрока, который решает если не глобальные проблемы, то хотя бы региональные. В частности, в Азово-Черноморском регионе.

Россия активно стягивает войска к границе с Украиной на Донбассе

– То есть Путин шантажирует, но идти на Донбасс не будет?

– Я бы не ставил вопрос таким образом – будет или не будет. Впрочем, это не дождь или снег, который можно предусмотреть научными методами. Техническая и чисто военная возможность осуществить задуманное у них есть, реальность угрозы – тоже не меньше. Мы уже не раз через это проходили.

Вопрос: а для чего это делается? Если действительно конечная цель – развязать масштабную войну, тогда нужно отделять всю конспирологию, готовиться к войне, а государству – к обороне. В таком случае нас ждут более масштабные мероприятия, чем, например, АТО или ООС.

Если Россия давит чисто политически – это уже другой вид спорта и здесь нужно отрабатывать другие модели реагирования и возможные варианты развития событий.

– На прошлой неделе Запад неожиданно в один голос вступился за Украину и предупредил Россию о возможных последствиях вторжения. Вас это не удивило?

– Приветствую реакцию именно такого рода. Это были четкие заявления о намерениях на случай российской агрессии. Этого нам очень не хватало в 2014-15-м. Тогда все выражали обеспокоенность. Да, предоставлялась материальная помощь, за что мы очень благодарны. Кстати, она продолжается и расширяется за последние годы.

– Недавно вы сказали, что ни одна дивизия США или НАТО не будет защищать Украину в случае агрессии России. Что имелось в виду?

– Я сказал немного по-другому. Что это не означает, что уже на следующий день тут появится 101-я или 82-я дивизия, которые будут защищать Украину. Это разные вещи.

Предоставление военной помощи со стороны Запада – это достаточно серьезный, длительный и далеко не автоматический механизм, который применяется в том числе и в НАТО. Есть определенные меры предосторожности и процедура. Даже в случае нападения на одну из стран НАТО не сразу последует реакция всех его членов в плане применения вооруженных сил или других силовых ведомств.

С Украиной ситуация может быть еще сложнее, потому что НАТО – далеко не монолит. У некоторых стран есть своя позиция и свое отношение в том числе и к нашим событиям.

Президент Владимир Зеленский с рабочей поездкой на Донбассе, 8 апреля 2021

Я бы очень хотел, чтобы такие дивизии появились в Украине, но мы в первую очередь должны рассчитывать на самих себя. Единственная силовая организация, которая гарантированно будет бороться за Украину,это ее Вооруженные силы. Внимание должно быть сосредоточено именно на них.

Наши западные партнеры могут помочь нам в разных формах. Необязательно прибытие эшелонов с техникой, воинских частей и подразделений. Это может быть материальная помощь, предоставление разведывательной информации, поскольку у нас ограниченные возможности, определенные действия по контролю воздушного пространства. Военное присутствие кораблей в Черном море, мощная поддержка в информационном пространстве, взаимодействие спецслужб.

– Эксперты говорят, что Россия все еще сильна. Может ли ее армия разгромить украинскую на Донбассе?

– Никто не имеет права питать иллюзии, что за последнее время наш враг стал слабее, а мы настолько сильными... У России есть количественный фактор военного превосходства, более серьезные экономические, информационные и финансовые возможности.

Конечно, нынешнюю нашу армию даже приблизительно нельзя сравнивать с той, какой она была в начале 2014 года. Многое сделано, но это не повод хлопать в ладоши, что вот мы уже такие сильные!

Да, мы можем заставить противника заплатить очень дорогую цену и наши возможности трудно сравнивать с теми, которые были даже на момент аннексии Крыма. Однако это не означает, что мы достигли того состояния, которое бы гарантировало защиту нашей территории, населения и существование нас как государства.

Алексей Резников считает, что даже если Россия вторгнется на Донбасс и дойдет до Харькова, ей некем будет удерживать эту территорию.

– С военной точки зрения, при планировании наступательных операций такого уровня и масштаба, есть отдельный пункт – как в дальнейшем установить контроль над территорией, как ее содержать, поддерживать оккупационный режим, бороться с сопротивлением.

Я уверен, что в российском Генштабе все это не обошли. Чего-чего, а человеческих ресурсов у России хватит!

К тому же, к сожалению, они всегда могут найти в Украине заинтересованных лиц и среди политиков, и среди бизнеса, которые поддержат их наступление. Как это было в Крыму и на Донбассе.

– То есть несмотря на политическую поддержку Украины Западом и мощь собственных ВСУ, Кремль все еще может вторгнуться?

– Именно так. Это должно быть для нас единственным и главным фактором при принятии любых решений в международной и военной сферах.

Украинская армия имеет потенциал отбить Донбасс военным путем, считает генерал Михаил Забродский

При нынешних логистических и транспортных возможностях, в случае принятия решения о нападении – реализация плана займет от одних суток до недель. И если в какой-то сфере национальной безопасности у нас будет пробел, ликвидировать его за недели будет невозможно.

А противник будет и дальше пытаться заранее узнать наши "слабые места" и бить именно по ним. И ни в коем случае не стоит предполагать, что они страдают от недостатка информации.

Это именно тот случай, когда лучше переоценить возможности врага и предупредить его планы. Мы уже не раз учились таким вещам на собственном опыте, начиная еще с крымских событий.

– Кстати, вы после аннексии Крыма ожидали, что Россия пойдет наступлением на Донбассе?

– Даже не мог предположить. Люди строят анализ из доступной для них информации. Как и для всех, для меня в то время единственным средством информации были СМИ. Поэтому все, что потом началось на Донбассе, стало для меня полным шоком.

– Что там происходит сейчас?

– На Донбассе реальная война – огонь противника, потери, неудачи и успехи. А здесь (в Киеве. – Ред.) некоторые продолжают считать это лишь нарушением перемирия. Потери тут называют обострением, активизацией противника, например, – неприцельными обстрелами – как угодно, лишь бы было удобно в политическом плане.

Надеюсь, что с начала года какое-то осознание (к политическому руководству страны. – Ред.) уже должно было прийти. Хотя некоторые связывают его больше с результатами выборов в США, чем с изменениями в восприятии реальности.

– Украинская армия может отбить Донбасс?

– Потенциал есть. Но переход к активным боевым и, в частности, наступательным действиям – прежде всего политическое решение и политическая воля руководства страны. Это уже другое измерение: другие потери и расходы. К этому нужно готовиться, в том числе в информационном плане, формировании общественного мнения и поддержки западных партнеров. Я уже не говорю об экономических возможностях государства и возможной мобилизации определенных отраслей экономики.

Это не тот план, который можно воплотить в жизнь одним телефонным звонком: вперед и пошли. Основой этого процесса является политическая воля. Если она будет – Украина способна в том числе и к такому варианту действий. Я в этом уверен.

О том, поддержало ли бы украинское общество наступление ВСУ на Донбассе, как и когда оккупированный Россией регион может вернуться в состав Украины и почему украинцам не стоит надеяться на смерть российского лидера Владимира Путина – читайте в скором времени во второй части интервью Михаила Забродского OBOZREVATEL.

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