Россия может реализовать план нападения на Украину за сутки, – генерал ВСУ

Если Россия решится напасть на Украину, то реализация такого плана займет от одних суток до недель.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский. Он уточнил, что, несмотря на поддержку запада и мощь ВСУ, исключать такую вероятность нельзя.

"Это (угроза вторжения России – прим. ред.) должно быть для нас единственным и главным фактором при принятии любых решений в международной и военной сферах. При нынешних логистических и транспортных возможностях, в случае принятия решения о нападении – реализация плана займет от одних суток до недель. И если в какой-то сфере национальной безопасности у нас будет пробел, ликвидировать его за недели будет невозможно", – сказал Забродский.

Также он не согласен с мнением вице-премьера Алексея Резникова о том, что в случае захвата Россией новых территорий, она не сможет удержать их.

"С военной точки зрения, при планировании наступательных операций такого уровня и масштаба, есть отдельный пункт – как в дальнейшем установить контроль над территорией, как ее содержать, поддерживать оккупационный режим, бороться с сопротивлением. Я уверен, что в российском Генштабе все это не обошли. Чего-чего, а человеческих ресурсов у России хватит!" – пояснил Забродский.

Генерал-лейтенант ВСУ добавил, что Москва может также найти в Украине лиц, которые заинтересованы в оккупации новых территорий.

Полный текст интервью с Забродским – читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников заявил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину маловероятна, потому что ей будет сложно удерживать занятые территории.

Также вице-премьер подчеркнул, что украинская армия сейчас намного сильнее, чем до 2014 года, а украинцы более способны отстоять свою землю.