Резніков: загостренням на Донбасі Росія запрошує США до танцю

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що існує дві причини останнього загострення ситуації на Донбасі з боку Росії.

На його думку, вони не пов'язані безпосередньо з Україною. Про це він сказав в програмі "Свобода слова" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Таке загострення – це одночасне перемикання уваги з внутрішнього порядку денного на зовнішній. А також – "запрошення до танцю", насамперед США", – зазначив Резніков.

Зі свого боку ексміністр оборони України Андрій Загороднюк додав, що зараз у Росії багато проблем, крім цього, наближаються ще й парламентські вибори. Через це, переконаний він, Кремль хоче привернути увагу населення до іншого.

"Найвищий рейтинг Путіна був після окупації Криму. Зараз він падає – це і є причина ескалації", – наголосив Загороднюк.

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