Резніков пояснив, чому Росія не атакуватиме Україну

Широкомасштабної агресії росії проти України не буде. Існують мінімальні ризики, але стягування війск до українського кордону це лише демонстрація сили без наміру застосування.

Про це в інтерв'ю BBC розповів віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Однією з причин дій Росії він вважає відволікання уваги внутрішнього споживача на зовнішні загрози.

"Як мінімальну (оцінює агресію – ред.). Існують ризики, їх не можна недооцінювати, але я вважаю і маю надію, що все ж таки те, що відбувається, це скоріше демонстрація сили без наміру її застосування – заради певної мети...Тому думаю, що це (стягування військ до кордону–ред.) зараз сигнал з боку офіційної Росії: запросіть нас до розмови. Ми такі потужні, сильні, з нами потрібно рахуватися і розмовляти через оті ризики, які ми вам демонструємо. Думаю, що така їхня головна мета", – сказав Резніков.

Окрім того він наголосив, що існує внутрішній чинник, через що Росія не піде на агресивні дії.

"Восени вибори до Державної Думи Росії. У них є свої внутрішні складнощі економічного характеру, в першу чергу, це подорожчання споживчого кошика на 30%. Це не може не збуджувати населення, а ще події в Хабаровську, збудження, пов'язані з арештом Навального. Це все внутрішні складнощі, тому треба зробити простий технологічний крок – відволікти увагу внутрішнього споживача на зовнішні загрози і ризики", – додав Резніков.

Також він наголосив, що Україна не планує ніякої атаки на "ДНР" та "ЛНР".

"Це надумані меседжі, щоб самим фактом їхнього озвучення показати ризик появи ще одного "розіп'ятого хлопчика". Ніхто нікого атакувати не планує, тому не потрібна буде ніяка там допомога", – наголосив Резніков.

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