Героїня фейку про розп'ятого хлопчика розповіла про цькування та життя в Росії. Відео

Галина Пишняк, яка розповідала фейк про "розп'ятого хлопчика" на Донбасі в 2014 році, зараз шкодує про те, що говорила про цю вигадану історію.

У сюжеті для Fake News, вона зізналася, що після цього інциденту для неї все обернулося в гіршу сторону.

"Історію з хлопчиком в ростовському таборі (для біженців – Ред.) знали ще до мене. Неправда? Нехай буде неправда. Я не хочу нічого говорити. Кожен має право на свою думку. Хто бачив, хто там був – той знає. Навіть мої сусіди говорили: "Ти – єдина, хто не побоялася сказати правду". Ніхто не скаже правду, люди бояться", – розповідала вона.

При цьому вона визнала, що після цього фейку на неї і сім'ю почалося цькування.

"Я шкодую, що розповіла про цю історію, тому що вона обернулася в гіршу сторону. Якби я знала, що це так негативно вплине на мою сім'ю, я б була як інші люди: "Я нічого не бачу, я нічого не знаю" . Мене дуже цькували, було цькування дітей", – говорила Пишняк.

Вона також розповіла, що її чоловік колись працював в уже розформовано спецпідрозділі МВС "Беркут", а потім перейшов на бік терористів "Л/ДНР".

"Потім вся ця дребень (Євромайдан – Ред.) трапилася, він пішов в ополчення – він сам зі Слов'янська. Я допомагала хлопцям ліками, продуктами, одягом – за це потрапила в "Миротворець". Сама я з Західної України. Майже всі мої родичі там, я не спілкуюся з ними", – повідомила Пишняк.

Крім того, вона сказала, що з 2019 року отримали з чоловіком громадянство Росії.

"В цілому в Росії люди погано ставляться, коли дізнаються що ми – біженці. Не сприймають нас за людей. Кажуть: "Вали в свою Україну, тебе тут ніхто не чекав". Кажуть: "Україна – це ворог, а ти – Україна" , – скаржилася жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Перший канал" Росії показав інтерв'ю з Галиною Пишняк, яка стверджувала, що українські військові в Слов'янську нібито прибили цвяхами трирічного хлопчика на дошку оголошень і змусили його мати дивитися, як він помирає.