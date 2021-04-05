Разумков не підтримав санкції РНБО проти українських контрабандистів і пояснив чому
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що санкції проти українських топконтрабандистів слід було вводити лише після відповідних рішень суду, затримань або вручень підозр.
Таку позицію спікер парламенту озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24". Він пояснив, що його окрема думка стосується винятково громадян України й вітчизняних компаній. Адже санкції проти бізнесу країни-агресора він підтримав повною мірою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"У рішенні було вказано як іноземні суб'єкти господарської діяльності, щодо яких закон про санкції абсолютно коректно може діяти в моєму розумінні, так і громадяни нашої країни, які перебувають на території нашої держави. Так само суб'єкти господарської діяльності перебувають на території нашої держави", – сказав Разумков.
"На мій погляд, якщо ми вводимо щодо них санкції, то це повинно бути вже за результатами затримань, вручення підозр, можливо, вже рішення суду. Я сподіваюся, що не сьогодні-завтра це трапиться. Тому що думаю, що їх не тільки 10", – додав він.
Підсумовуючи, голова Верховної Ради підкреслив, що закон про санкції не повинен поширюватися на українських громадян. Замість нього слід керуватися нормами Кримінально-процесуального кодексу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 квітня РНБО ввела санкції проти 10 фізичних осіб. За словами президента України Володимира Зеленського, цих людей можна назвати топдесяткою української контрабанди. Обмеження передбачають блокування активів і майна.
3 квітня глава держави активував рішення РНБО про санкції проти "десятки найбільших контрабандистів". Крім того, воно стосувалося 79 компаній.
Ознайомитися зі списком осіб, які потрапили під санкції, можна тут.
Що стосується підсанкційних компаній, то до їх переліку також потрапила кремлівська організація "Росспівробітництво".