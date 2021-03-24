Дату засідання Ради через погроми під Офісом президента вирішили перенести: що відомо

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться не раніше від вівторка, 30 березня, хоча попередньо народні депутати планували зібратися 25 березня.

Про це OBOZREVATEL повідомило інформоване джерело у фракції "Слуга народу". План засідання поки що теж остаточно не затвердили.

"Порядок денний, найімовірніше, буде завтра [25 березня]. На п'ятницю голова не скличе засідання. Воно не скликається зазвичай сьогодні на завтра. Це були фантазії деяких колег, що воно буде в п'ятницю. Передусім у вівторок", – повідомив джерело.

Додамо, що у ВРУ вирішили скликати позачергове засідання через вандалізм під Офісом президента, наслідки якого досі намагаються усунути.

Також нардепи анонсували розгляд важливих законопроєктів, зокрема:

про розблокування великої приватизації;

про повернення повноцінної кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях;

зміни в закон про пакет малюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, на якій запалили фаєри й піротехніку, облили будівлю фарбою й вибили шибки. Спочатку в ОП оцінили збиток у 2 мільйони гривень.