Дату заседания Рады из-за погромов под Офисом президента решили перенести: что известно

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится не раньше вторника, 30 марта, хотя предварительно народные депутаты планировали собраться 25 марта.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник во фракции "Слуга народа". План заседания пока что тоже окончательно не утвердили.

"Повестка дня скорее всего будет завтра [25 марта]. На пятницу голова не созовет заседание. Оно не созывается, как правило, сегодня на завтра. Это были фантазии некоторых коллег, что оно будет в пятницу. Раньше всего во вторник", – сообщил источник.

Добавим, что в ВРУ решили созвать внеочередное заседание из-за вандализма под Офисом президента, последствия которого до сих пор пытаются устранить.

Также нардепы анонсировали рассмотрение важных законопроектов, в частности:

о разблокировании большой приватизации;

о возвращении полноценной уголовной ответственности за ложь в декларациях;

изменения в закон о пакете малыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, во Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, на которой зажгли файеры и пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла. Изначально в ОП оценили ущерб в 2 миллиона гривен.