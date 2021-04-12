Рада через загострення на Донбасі хоче заслухати Хомчака в закритому режимі

Народні депутати фракції "Голос" ініціювали збір підписів для запрошення у Верховну Раду для виступу головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Про це OBOZREVATEL повідомив голова фракції Ярослав Железняк. На яку дату планують запросити його в Раду, невідомо.

"Годину тому отримав листи. Збиратимемо підписи. Хочемо заслухати про ситуацію на сході України", – сказав Железняк.

У "Слузі народу" додали, що можливий виступ Хомчака у закритому режимі у ВР обговорювався вже давно на зустрічі голів фракцій. Очікують, що збір підписів активізується в сесійній залі.

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