Рада через загострення на Донбасі хоче заслухати Хомчака в закритому режимі
Народні депутати фракції "Голос" ініціювали збір підписів для запрошення у Верховну Раду для виступу головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.
Про це OBOZREVATEL повідомив голова фракції Ярослав Железняк. На яку дату планують запросити його в Раду, невідомо.
"Годину тому отримав листи. Збиратимемо підписи. Хочемо заслухати про ситуацію на сході України", – сказав Железняк.
У "Слузі народу" додали, що можливий виступ Хомчака у закритому режимі у ВР обговорювався вже давно на зустрічі голів фракцій. Очікують, що збір підписів активізується в сесійній залі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Верховна Рада працюватиме тиждень у пленарному режимі. У вівторок, 13 квітня, заплановано позачергове засідання. Окрім того, нардепи збирають підписи для проведення позачергового засідання ВР у четвер, 15 квітня.
Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що Україна не планує наступ на непідконтрольні території Донбасу.
За минулу добу, 11 квітня, російсько-окупаційні війська тричі обстріляли українські позиції в зоні ООС на Донбасі. Всі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".