"Слуги" подали в Раду постанову про засудження погрому на Банковій: ЗМІ дізналися деталі

Народні депутати "Слуги народу" внесли у Верховну Раду постанову "Про засудження подій, що сталися 20 березня 2021-го біля Офісу президента" під час мітингу прихильників Сергія Стерненка.

У документі, крім іншого, закликали правоохоронні органи забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування, а також надати юридичну оцінку інциденту. Текст постанови опублікувала "Українська правда" (щоб подивитися фотокопії, доскрольте сторінку до кінця).

Також народні обранці постановили:

МВС, СБУ і ДБР:

керуючись принципом політичної рівності громадян перед законом, одним з основних для демократії, вивчити можливу організацію та/або участь будь-яких політичних партій, пов'язаних із ними осіб в акції протесту;

визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників у заподіянні матеріальних збитків державному майну, забезпечити притягнення винних до відповідальності;

щотижня надавати комітету ВР із питань правоохоронної діяльності звіт про перебіг розслідування.

Державному управлінню справами:

протягом триденного терміну подати до Ради інформацію про розмір шкоди, заподіяної будівлі;

після встановлення осіб учасників подій вжити заходів, спрямованих на відшкодування збитків.

Список ініціаторів постанови:

Нагадаємо, 26 березня (попередньо) Верховна Рада планує зібратися на позачергове засідання. Нардепи надають свої пропозиції щодо порядку денного, але на розгляді точно буде проєкт постанови про оцінку подій під ОП і звіт правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція прихильників Стерненка, засудженого за викрадення депутата. На протесті запалили фаєри та піротехніку, облили будівлю фарбою, вибили шибки.