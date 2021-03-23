"Слуги" подали в Раду постанову про засудження погрому на Банковій: ЗМІ дізналися деталі
Народні депутати "Слуги народу" внесли у Верховну Раду постанову "Про засудження подій, що сталися 20 березня 2021-го біля Офісу президента" під час мітингу прихильників Сергія Стерненка.
У документі, крім іншого, закликали правоохоронні органи забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування, а також надати юридичну оцінку інциденту. Текст постанови опублікувала "Українська правда" (щоб подивитися фотокопії, доскрольте сторінку до кінця).
Також народні обранці постановили:
МВС, СБУ і ДБР:
керуючись принципом політичної рівності громадян перед законом, одним з основних для демократії, вивчити можливу організацію та/або участь будь-яких політичних партій, пов'язаних із ними осіб в акції протесту;
визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників у заподіянні матеріальних збитків державному майну, забезпечити притягнення винних до відповідальності;
щотижня надавати комітету ВР із питань правоохоронної діяльності звіт про перебіг розслідування.
Державному управлінню справами:
протягом триденного терміну подати до Ради інформацію про розмір шкоди, заподіяної будівлі;
після встановлення осіб учасників подій вжити заходів, спрямованих на відшкодування збитків.
Список ініціаторів постанови:
Нагадаємо, 26 березня (попередньо) Верховна Рада планує зібратися на позачергове засідання. Нардепи надають свої пропозиції щодо порядку денного, але на розгляді точно буде проєкт постанови про оцінку подій під ОП і звіт правоохоронців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція прихильників Стерненка, засудженого за викрадення депутата. На протесті запалили фаєри та піротехніку, облили будівлю фарбою, вибили шибки.
У ЗМІ координаторами акції на Банковій, яка переросла в погроми, назвали кількох відомих "професійних активістів". Серед них Сергій Філімонов і Роман Ратушний.
Окрім того, в Нацполіції назвали імена сімох осіб, причетних до погромів під Офісом президента.