"Слуги" подали в Раду постановление об осуждении погрома на Банковой: СМИ узнали детали
Народные депутаты "Слуги народа" внесли в Верховную Раду постановление "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента" в ходе митинга сторонников Сергея Стерненко.
В документе, кроме прочего, призвали правоохранительные органы обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование, а также предоставить юридическую оценку инцидента. Текст постановления опубликовала "Украинская правда" (чтобы посмотреть фотокопии, доскролльте страницу до конца).
Также народные избранники постановили:
МВД, СБУ и ГБР:
руководствуясь принципом политического равенства граждан перед законом, одним из основных для демократии, изучить возможную организацию и/или участие любых политических партий, связанных с ними лиц в акции протеста;
определить степень вины участников, организаторов и заказчиков в причинении материального ущерба государственному имуществу, обеспечить привлечение виновных к ответственности;
еженедельно предоставлять Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности отчет о ходе расследования.
Государственному управлению делами:
в течение трехдневного срока подать в Раду информацию о размере вреда, причиненному зданию;
после установления личностей участников событий, принять меры, направленные на возмещение убытков.
Список инициаторов постановления:
Напомним, 26 марта (предварительно) Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание. Нардепы предоставляют свои предложения по повестке дня, но на рассмотрении точно будет проект постановления об оценке событий под ОП и отчет правоохранителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция сторонников Стерненко, осужденного за похищение депутата. На протесте зажгли файеры и пиротехнику, облили здание краской, выбили стекла.
В СМИ координаторами акции на Банковой, которая переросла в погромы, назвали нескольких известных "профессиональных активистов". Среди них Сергей Филимонов и Роман Ратушный.
Кроме того, в Нацполиции назвали имена семерых людей, причастных к погромам Офисом президента.