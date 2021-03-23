"Слуги" подали в Раду постановление об осуждении погрома на Банковой: СМИ узнали детали

Народные депутаты "Слуги народа" внесли в Верховную Раду постановление "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента" в ходе митинга сторонников Сергея Стерненко.

В документе, кроме прочего, призвали правоохранительные органы обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование, а также предоставить юридическую оценку инцидента. Текст постановления опубликовала "Украинская правда" (чтобы посмотреть фотокопии, доскролльте страницу до конца).

Также народные избранники постановили:

МВД, СБУ и ГБР:

руководствуясь принципом политического равенства граждан перед законом, одним из основных для демократии, изучить возможную организацию и/или участие любых политических партий , связанных с ними лиц в акции протеста;

определить степень вины участников, организаторов и заказчиков в причинении материального ущерба государственному имуществу, обеспечить привлечение виновных к ответственности;

еженедельно предоставлять Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности отчет о ходе расследования.

Государственному управлению делами:

в течение трехдневного срока подать в Раду информацию о размере вреда , причиненному зданию;

после установления личностей участников событий, принять меры, направленные на возмещение убытков.

Список инициаторов постановления:

Напомним, 26 марта (предварительно) Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание. Нардепы предоставляют свои предложения по повестке дня, но на рассмотрении точно будет проект постановления об оценке событий под ОП и отчет правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция сторонников Стерненко, осужденного за похищение депутата. На протесте зажгли файеры и пиротехнику, облили здание краской, выбили стекла.