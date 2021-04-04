Порошенко привітав НАТО із 72-річницею та нагадав про важливість України

Північноатлантичний Альянс, НАТО, став об’єднанням країн вільного та демократичного світу, а Україна стоїть на вістрі його східного флангу.

Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook написав п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, привітавши НАТО із 72-річною річницею від дня створення.

OBOZREVATEL приводить текст привітання.

"Вітаю наших союзників та партнерів з річницею створення Північноатлантичного Альянсу – об’єднання країн Вільного та демократичного світу.

Скільки б років не минуло з моменту створення НАТО, і як сильно не змінився б світ, цінність спільної протидії безпековим викликам лише зросла. Як і зміцнилася віра в ефективність і дієвість скоординованих міжнародних зусиль для їх подолання.

Разом з НАТО Україна продовжує давати відсіч російському агресору і стоїть на вістрі східного флангу НАТО. Впевнений в тому, що найкраща гарантія безпеки для України – це Вашингтонський договір 1949 року.

Вірю, що одного дня Україна стане невід’ємною частиною Північноатлантичного Альянсу, і політична партія "Європейська Солідарність" робитиме все можливе, аби цей день настав якнайшвидше!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прокоментував першу телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена.