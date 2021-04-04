Порошенко поздравил НАТО с 72-годовщиной и напомнил о важности Украины

Североатлантический Альянс, НАТО, стал объединением стран свободного и демократического мира, а Украина стоит на острие его восточного фланга.

Об этом на своей официальной странице в Facebook написал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, поздравив НАТО с 72-летней годовщиной со дня создания.

OBOZREVATEL приводит текст поздравления.

"Поздравляю наших союзников и партнеров с годовщиной создания Североатлантического альянса – объединения стран Свободного и демократического мира.

Сколько бы лет не прошло с момента создания НАТО, и как сильно не изменился бы мир, ценность совместного противодействия вызовам только возросла. Как и укрепилась вера в эффективность и действенность скоординированных международных усилий для их преодоления.

Вместе с НАТО Украина продолжает давать отпор российскому агрессору и стоит на острие восточного фланга НАТО. Уверен в том, что лучшая гарантия безопасности для Украины – это Вашингтонский договор 1949 года.

Верю, что однажды Украина станет неотъемлемой частью Североатлантического альянса, и политическая партия "Европейская Солидарность" будет делать все возможное, чтобы этот день настал как можно быстрее!".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прокомментировал первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.