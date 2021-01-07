Порошенко привітав Байдена з оголошенням його президентом у Конгресі США

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав Джона Байдена з оголошенням його президентом у Конгресі США. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю обраного Президента США Джо Байдена з утвердженням перемоги на рівні Конгресу!

Здається, ні в кого серед справжніх друзів США не було сумнівів саме у такому результаті. Завжди згадую його слова, ще на посаді віце-президента США, про те, що у разі необхідності він завжди відкритий для України", – написав Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" побажав успіхів демократичній адміністрації Білого Дому на непростому шляху протидії численним викликам сьогодення, яких лише побільшало.

"Слова своєї глибокої вдячності адресую і республіканській адміністрації США, у співпраці з якою ми продовжували нарощувати нашу стійкість. В Україні щиро цінують стратегічне партнерство і союзництво Сполучених Штатів Америки на засадах твердої двопартійної підтримки України. Виборчі змагання позаду, попереду зміцнення трансатлантичної єдності і солідарності!", – зазначив п'ятий президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко звернувся з вірою до американського народу, що він стане на захист демократії, свободи та правопорядку та висловив солідарність з США.