Порошенко поздравил Байдена с объявлением его президентом в Конгрессе США

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил Джона Байдена с объявлением его президентом в Конгрессе США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю избранного Президента США Джо Байдена с утверждением победы на уровне Конгресса!

Кажется, ни у кого среди настоящих друзей США не было сомнений именно в таком исходе. Всегда вспоминаю его слова, еще в должности вице-президента США о том, что в случае необходимости он всегда открыт для Украины ", – написал Петр Порошенко.

Лидер "ЕС" пожелал успехов демократической администрации Белого Дома на непростом пути противодействия многочисленным вызовам современности, которых только больше.

"Слова своей глубокой благодарности адресую и республиканской администрации США, в сотрудничестве с которой мы продолжали наращивать нашу устойчивость. В Украине искренне ценят стратегическое партнерство и союзничество Соединенных Штатов Америки на основе твердой двухпартийной поддержки Украины. Избирательные соревнования позади, впереди укрепления трансатлантического единства и солидарности! " – отметил пятый президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко обратился с верой к американскому народу, что он встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка и выразил солидарность с США.