Порошенко: вірю, що американський народ стане на захист демократії

Останні події у Вашингтоні – це наслідок політичної безвідповідальності і справжній виклик американській демократії. Про це у Facebook пише п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Глибоко шокований подіями у Капітолії. Справжній виклик для американської демократії! Чітке підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької і егоїстичної риторики.

Вірю, що американський народ стане на захист демократії, свободи та правопорядку. Україна солідарна з Вами!

Deeply shocked by the events in the Capitol Hill. A real challenge to the American democracy! It is a clear evidence of the grave consequences of political irresponsibility, violent and egoistic rhetoric.

I believe that the American people will stand for democracy, freedom and order. Ukraine is in solidarity with You!

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав Україну з Різдвом Христовим. Його відеозвернення опублікувала пресслужба політсили. Лідер "ЄС" у світле свято надії згадав про солдатів, медиків, волонтерів та всіх "достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну".