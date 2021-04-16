Порошенко назвав три кроки для деескалації ситуації на сході України

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко запропонував три кроки для деескалації ситуації на Донбасі, яка відбувається на тлі нарощування російської армії уздовж українських кордонів.

Політик вважає, що в межах взятих зобов’язань Україна має "достатньо простору для маневру". Так він відповів на запитання про те, як країна має поводитися в ситуації ескалації на Донбасі і скупчення військ РФ біля державних кордонів, повідомляє "НВ".

"Перше: слід повернути українські підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки. На передню лінію знову вивести контрснайперські групи. Поновити призупинену активність розвідувальних груп. Мають бути зняті всі заборони, які потенційно наражають на ризик наших захисників", – поділився думкою Порошенко.

Також він наголосив на необхідності укладання додаткових домовленостей з партнерами України щодо отримання військового обладнання.

Крім того, експрезидент і голова партії "Європейська солідарність" закликав провести розслідування "справи вагнерівців" і посилити розвідувальну роботу.

"Важлива розвідувальна координація з нашими партнерами. Кремль має розуміти, що всі його агресивні плани читаються і жодних несподіванок не станеться. Наша команда свого часу створила рівень довіри, необхідний для отримання розвідданих від західних партнерів. Зрив спецоперації із затримання російських військових злочинців із приватної армії Вагнера цю довіру підірвав. Треба провести ретельне розслідування "вагнергейта", — вважає він.

Другим кроком з деескалації ситуації Порошенко назвав перегляд переговорних позицій.

"Україна має повернути собі реноме надійного та розсудливого гравця і втрачену ініціативу в спілкуванні із західними партнерами, щоб не допустити повторення сепаратних контактів Берлін-Париж-Москва. Дуже прикро, що перший телефон країни так і не подзвонив до Берліна і Парижа ні до, ні після цих контактів. Маємо шанувати і цінувати наших партнерів і формулювати, як ми вже неодноразово це робили, спільну позицію з Берліном, Парижем і Вашингтоном. Неприпустимим є порушення запровадженого нами принципу "нічого про Україну без України", — повідомив п’ятий президент.

За словами Порошенка, українській стороні слід повернутися до розробки "дорожньої карти" імплементації Мінських домовленостей і наполягати на поновленні контролю над кордоном, а також відновити панування принципу "спочатку безпека".

Третім пунктом очільник "Європейської солідарності" назвав проведення реформ в Україні.

"Пін-код для успіху – боротьба з корупцією, впливом олігархів та очищення владних коридорів від російських агентів. Маємо пам’ятати золоте правило: Росія наважиться на наступальну воєнну операцію лише тоді, коли відчуватиме слабкість нашої держави, коли ціна агресії буде мінімальною", – поділився думкою експрезидент.

Також Порошенко закликав чинну владу "відмовитися від переслідувань опозиційних політичних сил, цькування активістів і волонтерів, провокування через сумнівні ініціативи розколів у суспільстві, а також від послуг сумнівних радників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Порошенко привітав санкції США проти Росії, введені 15 квітня. Він висловив вдячність американським партнерам та сподівання на якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.