Порошенко назвал три шага для деэскалации ситуации на востоке Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко предложил три шага для деэскалации ситуации на Донбассе, которая происходит на фоне наращивания российской армии вдоль украинских границ.

Политик считает, что в рамках взятых обязательств Украина имеет "достаточно пространства для маневра". Так он ответил на вопрос о том, как страна должна вести себя в ситуации эскалации на Донбассе и скопления войск РФ у государственных границ, сообщает "НВ".

"Первое: нужно вернуть украинские подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию снова вывести контрснайперские группы. Обновить приостановленную активность разведывательных групп. Должны быть сняты все запреты, которые потенциально подвергают риску наших защитников", – поделился мыслью Порошенко.

Также он отметил необходимость заключения дополнительных договоренностей с партнерами Украины по получению военного оборудования.

Кроме того, экс-президент и председатель партии "Европейская солидарность" призвал провести расследование "дела вагнеровцев" и усилить разведывательную работу.

"Важна разведывательная координация с нашими партнерами. Кремль должен понимать, что все его агрессивные планы читаются и никаких неожиданностей не произойдет. Наша команда в свое время создала уровень доверия, необходимый для получения разведданных от западных партнеров. Срыв спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера это доверие подорвал. Надо провести тщательное расследование "вагнергейта", – считает он.

Вторым шагом по деэскалации ситуации Порошенко назвал пересмотр переговорных позиций.

"Украина должна вернуть себе реноме надежного и благоразумного игрока и утраченную инициативу в общении с западными партнерами, чтобы не допустить повторения сепаратных контактов Берлин-Париж-Москва. Очень жаль, что первый телефон страны так и не позвонил в Берлин и Париж ни до, ни после этих контактов. Мы должны уважать и ценить наших партнеров и формулировать, как мы уже неоднократно это делали, общую позицию с Берлином, Парижем и Вашингтоном. Недопустимо нарушение введенного нами принципа "ничего об Украине без Украины", – сообщил пятый президент.

По словам Порошенко, украинской стороне следует вернуться к разработке "дорожной карты" имплементации Минских договоренностей и настаивать на возобновлении контроля над границей, а также возобновить принцип "сначала безопасность".

Третьим пунктом глава "Европейской солидарности" назвал проведение реформ в Украине.

"Пин-код для успеха – борьба с коррупцией, влияние олигархов и очистка властных коридоров от российских агентов. Мы должны помнить золотое правило: Россия решится на наступательную военную операцию только тогда, когда будет чувствовать слабость нашего государства, когда цена агрессии будет минимальной", – поделился мнением экс-президент.

Также Порошенко призвал действующую власть "отказаться от преследования оппозиционных политических сил, травля активистов и волонтеров, провоцирования через сомнительные инициативы расколов в обществе, а также от услуг сомнительных советников".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Порошенко поприветствовал санкции США против России, введенные 15 апреля. Он выразил благодарность американским партнерам и надежду на скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.