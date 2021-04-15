Порошенко – про санкції США проти Росії: вони наближають день відновлення суверенітету України

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав санкції США проти Росії, введені 15 квітня.

Відповідний допис він розмістив у своєму Facebook, висловивши вдячність американським партнерам за важливий і вчасний вияв солідарності з Україною у протидії російській агресії.

"Нові санкції проти Росії, зокрема за окупацію Криму, мають зупинити зухвалі авантюри Кремля, і не лише на українському кордоні. Вони також невпинно наближають день відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", – впевнений Порошенко.

За його словами, Україна повинна, в координації з іншими партнерами, негайно приєднатися до американських санкцій єдиним фронтом.

"У цьому спарингу ставимо на Вашингтон і трансатлантичну єдність заради демократії та миру, безпеки і стабільності Вільного світу. Світу, з яким пов’язуємо наше майбутнє", – наголосив п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окрім введення санкцій, зі США вирішили вислати 10 російських дипломатів. Заходи також зачепили юридичних осіб, пов'язаних із російською окупацією та репресіями в Криму.