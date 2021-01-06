Порошенко нагадав про другу річницю отримання Томосу та поділився історичними фото

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко опублікував фото найважливіших подій, пов’язаних із отриманням Томосу про автокефалію Православної Церкви України (ПЦУ).

На своїй сторінці у Facebook політик нагадав, що рівно два роки тому, 6 січня 2019 року автокефальна ПЦУ отримала Томос від Вселенського Патріарха. За словами Порошенка, тоді "звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом".

"Передивляючись ці фотографії, із теплом у серці згадую кожну зустріч зі Вселенським Патріархом на Фанарі, кожну зустріч з представниками Константинополя у Києві, Хресну Ходу на День Хрещення Русі-України та заповітне отримання Томосу", – написав політик.

Порошенко подякував усім, хто працював над тим, щоб "здійснилася мрія мільйонів українців".

"Дякую волі Творця, бо те, що сталося – справжнє диво. Дякую Його Всесвятості за велику працю задля отримання духовної незалежності України. Дякую моїй команді, яка протягом років працювала над тим, щоб мрія мільйонів українців здійснилася. Дякую кожному, хто невтомно працював над відновленням історичної і духовної справедливості. Слава Богу! Слава Православній Церкві України!", – написав п'ятий президент.

10 березня 2016 року Петро Порошенко у Стамбулі вперше особисто зустрівся із Патріархом Варфоломієм та обговорив створення єдиної помісної православної церкви, яку прагне і чекає український народ.

19 квітня 2018 року Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського Патріарха – ідею помісної церкви підтримали 268 депутатів майже всіх фракцій.

27 липня 2018 року до Києва на відзначення річниці хрещення Київської Русі-України приїхав митрополит Еммануїл Гальський, архієпископ Даниїл Памфілійський зі США та єпископ Іларіон Едмонтонський з Канади.

28 липня 2018 року. Хресна Хода на День Хрещення Русі-України та молитва за єдину помісну Православну Церкву України.

11 жовтня 2018 року. Священний Синод Вселенського Патріархату анулював лист 1686 р., за яким Московський патріархат отримував певні права щодо Київської митрополії, якими зловжив. Петро Порошенко записав звернення, де привітав українців.

3 листопада 2018 року Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій підписали у Стамбулі Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом.

29 листопада 2018 року Синод Вселенського Патріархату затвердив текст Томосу і проект статуту Української церкви, в якому мали бути відображені положення Томосу.

15 грудня 2018 року у святій Софії Київській відбувся Об'єднавчий Собор ПЦУ, на якому предстоятелем нової Православної Церкви України обрано Митрополита Епіфанія

5 січня 2019 року В резиденції на Фанарі Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію.

6 січня 2019 року У храмі святого Георгія Побідоносця у Стамбулі під час Божественної літургії Вселенський Патріарх Варфоломій вручив Томос Предстоятелю Православної Церкви України Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію.

7 січня 2019 року Томос в Україні. Під час Різдвяної Літургії у святій Софії Київській митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Петро Порошенко представили сувій Томосу.

Як раніше писав OBOZREVATEL: