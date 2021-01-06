Порошенко напомнил о второй годовщине получения Томоса и поделился историческими фото

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко опубликовал фото важнейших событий, связанных с получением Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ).

На своей странице в Facebook политик напомнил, что ровно два года назад, 6 января 2019 года автокефальная ПЦУ получила Томос от Вселенского Патриарха. По словам Порошенко, тогда "свершилось великое историческое дело, в котором Бог с нами, и мы были с Богом".

"Просматривая эти фотографии, с теплом в сердце вспоминаю каждую встречу со Вселенским Патриархом на Фанаре, каждую встречу с представителями Константинополя в Киеве, Крестный Ход на День Крещения Руси-Украины и заветное получения Томоса", – написал политик.

Порошенко поблагодарил всех, кто работал над тем, чтобы "осуществилась мечта миллионов украинцев".

"Спасибо воли Творца, ибо то, что произошло – настоящее чудо. Спасибо Его Святейшестве за большую работу для получения духовной независимости Украины. Спасибо моей команде, которая годами работала над тем, чтобы мечта миллионов украинцев осуществилась. Спасибо каждому, кто неутомимо работал над восстановлением исторической и духовной справедливости. Слава Богу славу Православной Церкви Украины!", – написал пятый президент.

10 марта 2016 Петр Порошенко в Стамбуле впервые лично встретился с Патриархом Варфоломеем и обсудил создание единой поместной православной церкви, к которой стремится и ждет украинский народ.

19 апреля 2018 Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому Патриарху – идею поместной церкви поддержали 268 депутатов почти всех фракций.

27 июля 2018 года в Киев на празднование годовщины крещения Киевской Руси-Украины приехал митрополит Эммануил Гальский, архиепископ Даниил Памфилии из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

28 июля 2018 год. Крестный ход в День Крещения Руси-Украины и молитва за единую поместную Православную Церковь Украина.

11 октября 2018 год. Священный Синод Вселенского Патриархата аннулировал письмо 1686 года, по которому Московский патриархат получал определенные права по Киевской митрополии, которыми злоупотребил. Петр Порошенко записал обращение, где поздравил украинцев.

3 ноября 2018 года. Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.

29 ноября 2018 года Синод Вселенского Патриархата утвердил текст Томоса и проект устава Украинской церкви, в котором должны быть отражены положения Томоса.

15 декабря 2018 года в святой Софии Киевской состоялся Объединительный Собор ПЦУ, на котором предстоятелем новой Православной Церкви Украины избран Митрополит Епифаний.

5 января 2019 года в резиденции на Фанаре Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии.

6 января 2019 года в храме святого Георгия Победоносца в Стамбуле во время Божественной литургии Вселенский Патриарх Варфоломей вручил Томос Предстоятелю Православной Церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию.

7 января 2019 года Томос в Украине. Во время Рождественской Литургии в святой Софии Киевской митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Петр Порошенко представили свиток Томоса.

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