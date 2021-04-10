Росія стягує війська до кордонів з Україною: Забродський пояснив військові маневри Кремля

Росія намагається зміцнити свої позиції в мінському форматі й визначитися щодо переговорів у нормандському, але в той же час не можна відкидати можливість її вторгнення на територію України.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав герой України, генерал-лейтенант ЗСУ і керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський. За його словами, з цим може бути пов'язаний наймасштабніший за останні роки оперативно-стратегічний маневр Росії уздовж кордонів з Україною.

"Росія цілеспрямовано намагається схилити і Україну, і партнерів до ухвалення або відмови від певних рішень. Наприклад, хоче зміцнити свої позиції в мінському форматі і визначитися щодо переговорів у нормандському, і в той же час хоче продемонструвати успішну "велику" політику власним громадянам, так сказати – для "внутрішнього" споживання", – зазначив Забродський.

На уточнення OBOZREVATEL, чи збирається російський лідер Володимир Путін захопити на Донбас, генерал-лейтенант зазначив, що таке рішення передбачити неможливо.

"Технічна і суто військова можливість здійснити задумане у них є, реальність загрози – не менша. Якщо дійсно кінцева мета – розв'язати масштабну війну, тоді потрібно відокремлювати всю конспірологію, готуватися до війни, а державі – до оборони. В такому випадку нас чекають більш масштабні заходи, ніж, наприклад, АТО чи ООС. Якщо Росія тисне суто політично – це вже інший вид спорту", – підсумував Забродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому тижні Росія активно використовувала у війні проти України силові й пропагандистські методи. Так агресор провокував загострення ситуації, щоб побачити реакцію з боку нашої країни та її партнерів.