Опозиція теж вакцинувалася. Інакше, чому мовчить?

Михайло Бродський Політика 11:40, 7.01.2021 Оновлено: 12:02, 7.01.2021

Спостерігаю за реакцією в країні на вакцинацію контрабасом по 2500 євро. Що бачу: опозиція мовчить - ВО "Батьківщина", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє". Що це означає: вони теж кололися, от с*ки.

Всі однаково цинічні. Закони дер*мо – на перевірку несподіваного не вийти, в країні заборонені перевірки. Влада захищає бізнес, а на споживача (людей), владі начхати.

Країни немає, вакханалія і анархія. З новим роком!

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