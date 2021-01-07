Оппозиция тоже вакцинировалась. Иначе, почему молчит?

Михаил Бродский Политика 11:40, 7.01.2021 Обновлено: 12:02, 7.01.2021

Наблюдаю за реакцией в стране на вакцинацию контрабасом по 2500 евро. Что вижу: оппозиция молчит - ВО "Батьківщина", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє". Что это значит: они тоже кололись, вот с*ки.

Все одинаково циничны. Законы дер*мо – на проверку неожиданно не выйти, в стране запрещены проверки. Власть защищает бизнес, а на потребителя (людей), власти начхать.

Страны нет, вакханалия и анархия. С новым годом!

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Политика

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