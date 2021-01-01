ОБСЄ очолила представниця Швеції: ЗМІ нагадали, що вона говорила про Україну

З 1 січня головуючою країною Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) терміном на один рік стала Швеція в особі міністра закордонних справ Анн Лінде.

Програма та пріоритети шведського головування представлять у Відні (Австрія) 14 січня, уточнила пресслужба ОБСЄ. ЗМІ нагадали, що глава шведського МЗС говорила про Україну.

Лінде згадала нашу країну в заяві з приводу початку головування Швеції в ОБСЄ поряд з Білоруссю і Нагірним Карабахом, уточнивши, що ситуації на цих територіях вимагають постійної та загальної уваги з боку організації.

"Природно, це буде в нашому порядку денному на початку року", – уточнила вона.

У грудні минулого року на міністерській зустрічі ОБСЄ перед отриманням нових повноважень вона також називала Україну серед пріоритетних завдань, згадавши про Донбас і Крим, пише "УП".

"Ми будемо ґрунтуватися на зусиллях наших попередників у пошуку стійкого політичного рішення конфлікту, яке має повністю відповідати принципам суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в її міжнародно визнаних кордонах, тобто включно з Кримом і Севастополем", – заявила Лінде.

Ще одним ключовим пріоритетом шведська дипломатка зазначила зміцнення гендерної рівності.

"Відповідно до концепції всеосяжної безпеки організації, ми будемо робити наголос на залучення і сильну участь жінок на всіх етапах циклу конфлікту та просувати вперед порядок денний "Жінки, мир і безпека". Це вкрай важливо для запобігання та пом'якшення конфліктів, а також для зміцнення миру", – сказала вона.

Також завданням організації в році, що наступив, буде залучення громадянського суспільства до відповідних зустрічей та форматів ОБСЄ, підтримка зміцнення демократичних процесів та права на свободу думок та їхнє вільне вираження.

Лінде додала, що тісно співпрацюватиме з нещодавно призначеною Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід.

Народилася в 1961 році.

Має ступінь бакалавра політичних наук, соціології та економіки Стокгольмського університету.

У 1980-х роках працювала в декількох неурядових організаціях.

З 1990-х почала працювати в урядових установах Швеції, обіймаючи як політичні, так і неполітичні посади.

З 2013-го по 2014-й очолювала міжнародний підрозділ Партії європейських соціалістів (ПЕС) в Брюсселі.

Була міжнародним секретарем Шведської соціал-демократичної партії з 2000 до 2013 року.

До цього обіймала посаду міністра у справах Євросоюзу та торгівлі.

З 2014-го до 2016 року була статс-секретарем МЗС.

З вересня 2019-го – міністр закордонних справ Швеції.

Заміжня, має двох дітей, живе в Стокгольмі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 4 грудня новою генеральною секретаркою ОБСЄ була обрана німецька дипломатка Хельга Шмід. 59-річна політикиня стала першою жінкою, яка очолила організацію.