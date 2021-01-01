ОБСЕ возглавила представительница Швеции: СМИ напомнили, что она говорила об Украине
С 1 января председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год стала Швеция в лице министра иностранных дел Анн Линде.
Программа и приоритеты шведского председательства будут представлены в Вене (Австрия) 14 января, уточнила пресс-служба ОБСЕ. СМИ напомнили, что глава шведского МИД говорила об Украине.
Линде упомянула нашу страну в заявлении по поводу начала председательства Швеции в ОБСЕ наряду с Беларусью и Нагорным Карабахом, уточнив, что ситуации на этих территориях требуют постоянного и общего внимания со стороны организации.
"Естественно, это будет в нашей повестке дня в начале года", – уточнила она.
В декабре минувшего года на министерской встрече ОБСЕ перед получением новых полномочий она также называла Украину в числе приоритетных задач, вспомнив о Донбассе и Крыме, пишет "УП".
"Мы будем основываться на усилиях наших предшественников в поиске устойчивого политического решения конфликта, которое должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь", – заявила Линде.
Еще одним ключевым приоритетом шведский дипломат указала укрепление гендерного равенства.
"В соответствии с концепцией всеобъемлющей безопасности организации, мы будем делать упор на вовлечение и значимое участие женщин на всех этапах цикла конфликта и продвигать вперед повестку дня "Женщины, мир и безопасность". Это крайне важно для предотвращения и смягчения конфликтов, а также для укрепления мира", – сказала она.
Также задачей организации в наступившем году будет вовлечение гражданского общества в соответствующие встречи и форматы ОБСЕ, поддержка укрепления демократических процессов и права на свободу мнений и их свободное выражение.
В заключение Линде добавил, что будет тесно сотрудничать с недавно назначенным Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.Что известно об Анн Линде?
Родилась в 1961 году.
Имеет степень бакалавра политических наук, социологии и экономики Стокгольмского университета.
В 1980-х годах работала в нескольких неправительственных организациях.
С 1990-х начала работать в правительственных учреждениях Швеции, занимая как политические, так и неполитические должности.
С 2013 по 2014-й возглавляла международное подразделение Партии европейских социалистов (ПЕС) в Брюсселе.
Была международным секретарем Шведской социал-демократической партии с 2000 по 2013 год.
До этого занимала должность министра по делам Евросоюза и торговли.
С 2014-го по 2016 год была статс-секретарем МИД.
С сентября 2019-го – министр иностранных дел Швеции.
Замужем, имеет двоих детей, живет в Стокгольме.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 4 декабря новым генеральным секретарем ОБСЕ была избрана немецкий дипломат Хельга Шмид. 59-летний политик стала первой женщиной, возглавившей организацию.