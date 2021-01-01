З'явилася реакція українців на новорічне привітання Порошенка
Новорічне привітання від п'ятого президента України Петра Порошенка викликало бурхливу реакцію українців у мережі: одні хвалили політика і вітали у відповідь, а інші – стали сперечатися.
Так, новина OBOZREVATEL про святкову промову лідера "ЄС" зібрала більш ніж пів тисячі коментарів на Facebook-сторінці видання. При цьому думки фоловерів розділилися.
Деякі користувачі подякували Порошенку й у відповідь залишили свої теплі побажання для нього та його сім'ї. Деякі фоловери, навпаки, розкритикували текст привітання або ж самого політика.
Частина українців відповіла на слова Порошенка про те, що громадяни "стали сильнішими, мудрішими і кращими".
"Мудрішими ще не стали", "Можливо, стали сильніше, але не мудріше і аж ніяк не краще", – вважають деякі коментатори.
Частина користувачів також відреагувала на суперечки в коментарях, закликавши українців бути добрішими.
Нагадаємо, лідер партії "Європейська солідарність" у своєму привітанні заявив, що в непростому 2020 році українці проявили неймовірну кількість терпіння, мужності, добра і любові. Повний текст можна почитати за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Другий рік поспіль два українські телеканали ("5 канал" і "Прямий") новорічне привітання президента Володимира Зеленського транслюють після привітання Порошенка.
У своїй промові Зеленський у колі дітей розповів про найбільші проблеми і досягнення України у 2020 році. Глава держави також підкреслив, що хоче оголосити про мир безпосередньо під час відвідування Донбасу та Криму.