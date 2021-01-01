З'явилася реакція українців на новорічне привітання Порошенка

Новорічне привітання від п'ятого президента України Петра Порошенка викликало бурхливу реакцію українців у мережі: одні хвалили політика і вітали у відповідь, а інші – стали сперечатися.

Так, новина OBOZREVATEL про святкову промову лідера "ЄС" зібрала більш ніж пів тисячі коментарів на Facebook-сторінці видання. При цьому думки фоловерів розділилися.

Деякі користувачі подякували Порошенку й у відповідь залишили свої теплі побажання для нього та його сім'ї. Деякі фоловери, навпаки, розкритикували текст привітання або ж самого політика.

Кадр з відеопривітання Порошенка

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Частина українців відповіла на слова Порошенка про те, що громадяни "стали сильнішими, мудрішими і кращими".

"Мудрішими ще не стали", "Можливо, стали сильніше, але не мудріше і аж ніяк не краще", – вважають деякі коментатори.

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Частина користувачів також відреагувала на суперечки в коментарях, закликавши українців бути добрішими.

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Нагадаємо, лідер партії "Європейська солідарність" у своєму привітанні заявив, що в непростому 2020 році українці проявили неймовірну кількість терпіння, мужності, добра і любові. Повний текст можна почитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL: