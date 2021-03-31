Нардепка від "Слуги народу" заявила, що "потрібно звалювати з цієї країни". Фото листування

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Анна Колісник у телефонному листуванні зазначила, що "потрібно звалювати з цієї країни".

Як пишуть "Букви", Колісник листувалася під час позачергових засідань Верховної Ради 30 березня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вона написала абоненту на ім'я Стас, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

"Ми слухаємо Хомчака. Потрібно звалювати з цієї країни", – підкреслила нардепка.

На це Стас відповів: "Зробимо".

Колісник народилася 1994 року в Лебедині Сумської області. Була обрана народною депутаткою за списком "Слуги народу" під номером 94 як безпартійна. Членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

На виборах президента України 2019 року була довіреною особою кандидата Володимира Зеленського у ТВО №168 (Харківська область).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський вів любовне листування з помічницею під час засідання Ради.