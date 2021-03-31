Нардеп от "Слуги народа" заявила, что "нужно сваливать из этой страны". Фото переписки

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Колесник в телефонной переписке отметила, что "нужно сваливать из этой страны".

Как пишут "Буквы", Колесник вела переписку во время внеочередных заседаний Верховной Рады 30 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она написала абоненту по имени Стас, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

"Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны", – подчеркнула нардеп.

На это Стас ответил: "Сделаем".

Колесник родилась в 1994 году в Лебедине Сумской области. Была выбрана народным депутатом по списку "Слуги народа" под номером 94 как беспартийная. Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

На выборах президента Украины в 2019 году была доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского в ТИО №168 (Харьковская область).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский вел любовную переписку с помощницей во время заседания Рады.