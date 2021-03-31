"Слуга" Колесник оправдалась в соцсети за желание "свалить из страны", но потом удалила пост

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Колесник оправдалась за переписку, в которой изъявила желание "свалить из этой страны".

Об этом она написала в Facebook, но позднее удалила свой пост. По словам Колесник, она имела в виду "отдых на майские праздники, а не о том, что собралась покидать страну совсем".

"Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый", – заверила нардеп.

Она добавила, что любит свою страну и в другую выезжать не собирается.

"Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента. И очень обидно, что именно так СМИ растолковало мои слова", – подчеркнула Колесник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Колесник в телефонной переписке во время заседания Верховной Рады отметила, что "нужно сваливать из этой страны".

Анна Колесник родилась в 1994 году в Лебедине Сумской области. Была выбрана народным депутатом по списку "Слуги народа" под номером 94 как беспартийная. Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

На выборах президента Украины в 2019 году была доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского в ТИО №168 (Харьковская область).