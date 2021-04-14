Нардеп пів року не приходив на допит у НАБУ: суд його оштрафував

Вищий антикорупційний суд наклав на народного депутата штраф 1135 гривень за те, що він із серпня 2020 року на приходив на допит у НАБУ як свідок.

Як повідомляє пресслужба ВАКС, нардеп повинен дати свідчення в кримінальному провадженні від 14 липня 2020 року про можливе отримання ним близько 1 млн грн компенсації вартості оренди житла в Києві. Однак депутат на допити не з'являвся і про причини свого неприбуття орган досудового розслідування не повідомляв.

На суді детектив НАБУ розповів, що політику неодноразово надсилалися повістки про виклик на допит. Проте він ухилявся від явки без поважних причин.

Так, суддя по ВАКС вирішив, що нардеп, будучи належним чином повідомленим про необхідність з'явитися в НАБУ, не виконав покладений на нього процесуальний обов'язок.

Додамо, що ім'я нардепа не розкривається. Але за інформацією "Української правди", в НАБУ на допит викликали Дмитра Лубінця ("За майбутнє").

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.