МЗС РФ "налякало" масштабною ескалацією в разі вступу України в НАТО

У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що можливе членство України в НАТО загрожує масштабною ескалацією на Донбасі. Також у відомстві звинуватили Київ у "нарощуванні істерії про міфічну російську загрозу".

Як сказала на брифінгу речниця МЗС РФ Марія Захарова, гіпотетичне отримання членства в Альянсі "не тільки не принесе мир в Україну, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності", передає РИА Новости.

Вона констатувала, що ситуація на Донбасі залишається складною і має тенденцію до загострення.

"Причина того – войовничий настрій Києва, який, як і раніше, живе ілюзією щодо можливості силового вирішення конфлікту на південному сході країни. У ЗМІ України нагнітається істерія про міфічну російську загрозу, плани Москви мало не завтра напасти на Україну. Все це відбувається багато в чому з подачі західних кураторів Києва, до того ж за відкритої публічної підтримки", – зазначила Захарова.

Також вона розкритикували санкції РНБО України проти "Росспівробітництва", назвавши їх "черговим нападом русофобії".

За словами Захарової, цей "відверто недружній крок" унеможливлює нормальне функціонування представництва "Росспівробітництва" в Україні і російського центру науки і культури в Києві.

"У зв'язку з цим ми направили ноту в Міністерство закордонних справ України з вимогою роз'яснити позицію київської влади з цього питання, а також уточнити, чи має намір українська сторона дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань. Відповідь поки не надійшла", – додала дипломатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під санкції Ради національної безпеки і оборони України потрапили 79 юридичних осіб, серед яких – кремлівська організація "Росспівробітництво".

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з генcеком НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. За словами глави держави, вступ до Альянсу зможе зупинити військову агресію Росії.