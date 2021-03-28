Кулеба закликав Макрона вмовити Путіна на переговори щодо Донбасу

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба вважає, що президент Франції Еммануель Макрон здатний переконати лідера Росії Володимира Путіна взяти участь у переговорах у "нормандському форматі" щодо встановлення миру на Донбасі.

Про це міністр написав в авторській колонці для газети Le Figaroі. Тест опубліковали на сайті посольства України у Французькій Республіці.

Він нагадав, що 2019 року Макрон назвав війну Росії проти України "відкритою раною в центрі європейського континенту". Тоді французький лідер наголосив, що безпекова стабільність в Європі можлива лише за умови завершення цього конфлікту.

"Французький президент має достатньо лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у "нормандському форматі" та спробувати врешті знайти шлях до справедливого і тривкого миру. Нині слушний час для того, щоб поновити ці зусилля", – написав Кулеба.

Очільник українського МЗС зазначив, що Франція знову могла б стати лідером у поновленні активної роботи "нормандського формату". Кулеба наголосив, що, якщо не будуть докладені зусилля, ситуація буде погіршуватися і за столами переговорів, і на передовій Донбасу.

"Всім було би вигідніше завершити війну, аніж продовжувати її...Україна прагне одного – завершити цю нав'язану нам війну. І для цього конче необхідна політична воля та лідерство наших французьких партнерів", – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Кулеба висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін у питанні переговорів щодо Донбасу вичікує, щоб "знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів".