Кулеба призвал Макрона уговорить Путина на переговоры по Донбассу

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент Франции Эммануэль Макрон способен убедить лидера России Владимира Путина принять участие в переговорах в "нормандском формате" по установлению мира на Донбассе.

Об этом министр написал в авторской колонке для газеты Le Figaro. Тест опубликовали на сайте посольства Украины во Французской Республике.

Он напомнил, что в 2019 году Макрон назвал войну России против Украины "открытой раной в центре европейского континента". Тогда французский лидер подчеркнул, что стабильность безопасности в Европе возможно только при условии завершения этого конфликта.

"У французского президента достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в Нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия", – написал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что Франция снова могла бы стать лидером в восстановлении активной работы "нормандского формата". Кулеба отметил, что, если не будут приложены усилия, ситуация будет ухудшаться и за столами переговоров, и на передовой Донбасса.

"Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать ее...Украина хочет одного – завершить эту навязанную нам войну. И для этого крайне необходима политическая воля и лидерство наших французских партнеров", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что президент России Владимир Путин в вопросе переговоров по Донбассу выжидает, чтобы "найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов".