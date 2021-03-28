Кулеба – про конфлікт на Донбасі: Путін вичікує, щоб знайти слабке місце

Очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін у питанні переговорів щодо Донбасу вичікує, щоб "знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів".

Такою думкою міністр поділився в авторській колонці для газети Le Figaroі. Тест опубліковано також на сайті посольства України у Французькій Республіці.

"Більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися. Справжнє питання – коли це відбудеться. Волі українській стороні не бракує, достатньо її і у наших французьких та німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російської сторони є явне небажання діяти", – насамперед зазначив він.

За словами Кулеби, сценарій можливого врегулювання конфлікту був сформульований давно: це припинення бойових дій, розведення сил, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, відновлення контролю України над кордоном і відновлення територіальної цілісності країни, що відкриє шлях до місцевих виборів згідно з українським законодавством та стандартами ОБСЄ, щоб громадяни могли вільно обирати своїх законних представників.

"Мені знадобилося одне речення, аби викласти план дій, але роки надзусиль все ще не змусили Росію рухатися у конструктивному напрямі. Замість того, щоб покласти край цій жахливій війні, Володимир Путін продовжує дотримуватися стратегії "почекаємо і подивимося". Його розрахунок цілком очевидний: чекати, доки не з’явиться новий президент Франції, новий президент України, новий канцлер Німеччини чи новий президент США. Він просто вичікує, аби знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів", – заявив міністр.

Він підкреслив, що попередні сім років засвідчили: ця стратегія глави країни-агресора безуспішна. Адже за цей час було обрано нового президента Франції, нового президента України, двох нових американських президентів і, після завершення мандату Ангели Меркель, Путін залишиться останнім засновником "нормандського формату".

"А ситуація досі у глухому куті, шкодить Україні та Європі, і не несе нічого доброго, власне, самій Росії", – додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, мовляв, якщо Росія уже завтра виконає досягнуті на переговорах з Україною і її міжнародними партнерами домовленості й обіцянки, про що в Кремлі не раз говорили, то конфлікт на Донбасі буде завершений за тиждень.