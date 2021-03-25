Кравчук вакцинувався проти коронавірусу. Відео
Перший президент незалежної України і голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу Леонід Кравчук зробив щеплення проти коронавірусу.
Він вакцинувався в прямому ефірі вранці 25 березня. Про це повідомляє канал "Україна 24" у Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, 87-річний політик отримав першу ін’єкцію препаратом CoviShield від компанії AstraZeneca.
Зазначимо, що на сьогодні в Україні щеплення проти коронавірусу зробили понад 155,5 тисяч громадян. Наприклад, минулої доби було вакциновано 18 561 українця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим із чиновників в Україні публічно вакцинувався міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Згодом президент України Володимир Зеленський 2 березня отримав щеплення проти коронавірусу індійською вакциною CoviShield.
Депутати із фракції "Слуга народу" теж почали вакцинуватися від коронавірусу. Вже відомо, що уколи зробили Євгенія Кравчук, Володимир Гевко та Роксолана Підласа.