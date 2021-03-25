Кравчук вакцинировался против коронавируса. Видео
Первый президент независимой Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук сделал прививку против коронавируса.
Он вакцинировался в прямом эфире утром 25 марта. Об этом сообщает канал "Украина 24" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В частности, 87-летний политик получил первую инъекцию препарата CoviShield от компании AstraZeneca.
Отметим, что на сегодня в Украине прививку против коронавируса сделали более 155,5 тысячи граждан. Например, за минувшие сутки было вакцинировано 18 561 украинца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым из чиновников в Украине публично вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский 2 марта получил прививку против коронавируса индийской вакциной CoviShield.
Депутаты из фракции "Слуга народа" тоже начали вакцинироваться от коронавируса. Уже известно, что уколы сделали Евгения Кравчук, Владимир Гевко и Роксолана Пидласа.