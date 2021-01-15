Кравчук прокоментував "компроміс" щодо Криму: росЗМІ перекрутили заяву

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук відповів на питання від росЗМІ про те, чи вірить у порушення прав людини в Криму до і після окупації Росією. А також про "примирення двох держав" щодо півострова.

Думкою він поділився в коментарі російській "Національній службі новин", після того, як Європейський суд з прав людини визнав частково прийнятною скаргу нашої держави проти РФ. Проте інші пропагандистські ресурси швидко підхопили тему й почали писати, нібито "Кравчук допустив компроміс України і Росії щодо Криму".

"Кримські татари навели документальні докази, що на півострові порушуються основоположні принципи прав людини. Такі питання має розглядати міжнародний суд. Крім того, ні Україна, ні міжнародна спільнота не може погодитися з тим, що Крим добровільно перейшов до складу Росії. Держава, яка вдалася до анексії, має за це відповідати", – сказав перший президент.

Водночас пропагандисти поцікавилися у Кравчука, як він оцінює можливість "примирення Росії та України" в питанні півострова. Той зазначив, що окупація Криму й Донбасу є окремими темами для розмови.

"Ми сім років намагаємося домовитися з Донбасу, але не можемо. Не кажу, що Україна в усьому ідеально має рацію. Але готова до компромісів. У форматі диктату, звинувачень і вимог до України ніякі домовленості неможливі. Це дорога в глухий кут", – заявив він.

Зі свого боку росЗМІ побачили в цих словах натяк на "компроміс України з РФ щодо Криму".

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