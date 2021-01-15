Поклонская ответила на слова Кравчука о "компромиссе" по Крыму

Депутат нелегитимной Госдумы России, "экс-прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская считает, что Украине и России нужно идти путем переговоров и поиска компромиссов.

Так она прокомментировала в Instagram заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что Украина "готова к компромиссам".

"Понятно, что речь идет о Крыме, статус которого не обсуждается, – это выбор людей, проживающих на полуострове. Но, как вариант одного из компромиссов, можно было бы рассмотреть вопрос создания площадки по анализу причин проведенного референдума в Крыму", – отметила она.

По словам Поклонской, в рамках анализа причин и условий псевдореферендума должны быть изучены "государственный переворот и массовые беспорядки, свержение и кровавый захват власти, преследование и физическое уничтожение русскоязычного населения в Украине".

"Последующее отношение к крымчанам со стороны украинской власти как к злодеям и предателям также подлежит изучению (взрыв электроопор, перекрытие питьевой воды, похищение людей на границе, тюремные сроки и преследования за госизмену и т.д.)", – добавила "депутат".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук ответил на вопрос от росСМИ, верит ли он в нарушение прав человека в Крыму до и после оккупации Россией. А также о "примирении двух государств" относительно полуострова.

"Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Не говорю, что Украина во всем идеально права. Но готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", – заявил он.

Со своей стороны росСМИ увидели в этих словах намек на "компромисс Украины с РФ по Крыму".