Кравчук про переговори Зеленського з Путіним: з ворогом потрібно зустрічатися

Президент України Володимир Зеленський заради врегулювання ситуації на Донбасі повинен провести консультації з главами країн "нормандського формату", зокрема і з главою Росії Володимиром Путіним, хоча з ним можуть виникнути проблеми.

Про це заявив перший президент, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24". Водночас він зазначив, що наразі інформації про такі консультації немає.

"Думаю, не буде проблем з консультаціями з канцлером Німеччини та президентом Франції. Можуть, на мою думку, виникнути проблеми з приводу консультацій з президентом Путіним. Але поки що фактів, які свідчать про те, чи помиляюся я, або вони про щось домовилися, у мене, на жаль, немає. Думаю, їх взагалі ще немає", – сказав він.

Також Кравчук наголосив на необхідності проявляти активність і пропонувати зустрічі з главами країн "нормандського формату", "щоб світ бачив, що Україна готова на все".

"Навіть з агресором, з ворогом зустрічатися, коли йдеться про життя людей, мир в Україні. Сподіваємося, що якщо всі разом запропонують якісь нові схеми, дорожню карту, пропозиції, зустрічні плани – можливо, це вплине на Росію", – висловив сподівання перший президент.

Також в інтерв'ю на каналі "Редакція OBOZREVATEL" в YouTube Кравчук заявив, що поки що в Росії немає політичних сил, які могли б здійснювати тиск на чинного президента Володимира Путіна. Водночас такі сили в світовому співтоваристві зростають щодня.

Раніше Кравчук також заявив, що Україні треба діяти "дзеркально" у відповідь на провокації на Донбасі. За його словами, Україні не варто думати про те, провокація це чи не провокація: "Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати повинні так само".

Як повідомляв OBOZREVATEL: