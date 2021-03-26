Кравчук: Україна не виключає вторгнення Росії з Криму

Україна не виключає ймовірність вторгнення російських військ із території окупованого Криму, проте країна готова дати жорстку відсіч агресору.

Про це 25 березня в ефірі телеканалу "Дом" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. За його словами, в Україні повинні бути готові до всього.

"Я скажу відверто і хочу, щоб мене почули всі: в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії". Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як якусь підлеглу територію", – сказав він.

За словами Кравчука, зараз потрібно виходити з того, що Росія не поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Це означає, що від країни-агресора можна очікувати будь-яких дій, зокрема агресію і розширення конфлікту.

"Ми не можемо стверджувати: ні, цього не станеться. Якщо така філософія існує, а вона існує і зафіксована в основному стратегічному документі РФ, значить, все може бути. Тому ми повинні бути готові і до цього. Хочу, щоб всі зрозуміли – Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема до спроб агресії, розширення агресії. До будь-яких сценаріїв", – підкреслив керівник української делегації в ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Леонід Кравчук назвав головну перешкоду для "нормандської зустрічі" в квітні. Найімовірніше, вона не відбудеться, доки не буде узгоджено новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.